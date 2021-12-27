Eski sevgili dehşeti! Ustura ile yüzünü kesti

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan ev kadını A.O., 2017'de bir arkadaşı aracılığıyla Sefer Bilal ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre, madde ve alkol bağımlısı Sefer Bilal, ilişkilerinin başında A.O.'ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Bu duruma dayanamayan A.O., 5 ay sonra ilişkisini bitirdi ancak Sefer Bilal'den kurtulamadı. Sırtına ve koluna kadının adını yazdırıp, barışmak isteyen Sefer Bilal'nin tekliflerini A.O. kabul etmedi.

YÜZÜNE 22 DİKİŞ ATILDI

Barışma isteği bir kez daha reddedilen Sefer Bilal, bu kez A.O.'nun otomobiline kurşun yağdırdı. A.O. saldırıdan yara almadan kurtuldu. 2018 yılında da A.O. taksiye bindiği sırada Sefer Bilal'nin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 4 kurşun isabet kadın hastaneye kaldırılırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Sefer Bilal, tutuklandı. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Sefer Bilal, 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Tahliye edildikten sonra sözlü tacizlerini sürdüren Sefer Bilal, son olarak 28 Kasım'da takip ettiği A.O.'nun bir restorana girdiğini gördü. Sefer Bilal, bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına saldırıp, yüzünü ustura ile kesti. Saldırgan kaçarken, A.O.'nun yüzüne 22 dikiş atıldı.

"YAKALANDIM" PAYLAŞIMI YAPTI

Kaçan saldırganı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Dün yakalanıp, gözaltına alınan Sefer Bilal, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Sefer Bilal'nin sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dediği belirtildi. Bu arada polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer Bilal'nin, sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yaptığı görüldü.