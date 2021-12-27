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    • Yaşam
    • 27.12.2021 13:22
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    • 27.12.2021 13:51
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    Park ettiği arabasını beyzbol sopasıyla parçaladılar

    Antalya'nın Serik ilçesinde park halinde bulunan otomobile beyzbol sopasıyla saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracın tüm camlarını kırarak kayıplara karıştı. Polisin telefonuyla olayı öğrenip aracın yanına gelen sahibi gördüğü manzara karşısında şoka girdi.

    Park ettiği arabasını beyzbol sopasıyla parçaladılar

    Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sabah otoparkta meydana gelen olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 07 AUF 559 plakalı aracın şoförüne telefonla ulaşıp haber verdi.

    Park ettiği aracını beyzbol sopasıyla parçalanmış halde buldu

    Olay yerine gelen ve aracına yapılan saldırı sonrası durumu gören araç sahibi gözlerine inanamadı.

    Aracın adeta hurdaya çevrildiği olay sonrası daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Mustafa Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum. Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlatt
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    Haberler Yaşam Park ettiği arabasını beyzbol sopasıyla parçaladılar
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