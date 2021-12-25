Sözde öğretmen insanlıktan sınıfta kaldı! Savunmasıysa Türk halkından '0' puan aldı

Türkiye'nin tepkisini çeken olay, 14 Aralık'ta Aksaray'da yaşandı. Matematik öğretmeni A.R.Y., 5. sınıf öğrencisi S.T.K.'yı sınıftan çıkarttı. Koridorda tekme tokat dövmeye başladı! Öğrencinin durumu ailesine söylemesi üzerine başlatılan soruşturmada, cani adam görevden uzaklaştırıldı. Hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlk ifadesine de TAKVİM ulaştı. Üzgün olduğunu söyleyen Yücel, "S.T.K. hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu yüzden yönetimle aram bozuldu. Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannediyordum" ifadesini kullandı. Baba Duran K.'ysa adalet çağrısı yaptı.

9 TOKAT ATMIŞ

Hazırlanan iddianamede A.R.Y'nin öğrencisine 9 kez tokat attığı belirtildi.