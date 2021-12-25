Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye, doğudan batıya karla kaplandı! Sivas, eksi 29.7 dereceyle rekor kırdı

    Kar kapıdan baktırdı! Sivas'ın İmranlı İlçesi, önceki gece sıfırın altında 29.7 dereceyle soğukluk rekoru kırdı! Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümleri buzla kaplandı. Sıcaklığın eksi 20 dereceyi gördüğü Kars'ta da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Türkiye, doğudan batıya karla kaplandı. Sivas, eksi 29.7 dereceyle rekor kırdı

    Kar kapıdan baktırdı! Sivas'ın İmranlı İlçesi, önceki gece sıfırın altında 29.7 dereceyle soğukluk rekoru kırdı! Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümleri buzla kaplandı.

    Sıcaklığın eksi 20 dereceyi gördüğü Kars'ta da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaşları hatta kirpikleri bile donan Mahmut Bilgir, "Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor" açıklaması yaptı.

    Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl Şelalesi bile buz tuttu.

    Artvin'de kar yağışı etkisini artırdı. Yollar kapandı.

    Belediye ekipleri karla kaplı yolları temizledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Türkiye, doğudan batıya karla kaplandı! Sivas, eksi 29.7 dereceyle rekor kırdı
        SON DAKİKA