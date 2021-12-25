Türkiye, doğudan batıya karla kaplandı. Sivas, eksi 29.7 dereceyle rekor kırdı

Kar kapıdan baktırdı! Sivas'ın İmranlı İlçesi, önceki gece sıfırın altında 29.7 dereceyle soğukluk rekoru kırdı! Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen bazı bölümleri buzla kaplandı.

Sıcaklığın eksi 20 dereceyi gördüğü Kars'ta da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaşları hatta kirpikleri bile donan Mahmut Bilgir, "Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor" açıklaması yaptı.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Dipsizgöl Şelalesi bile buz tuttu.

Artvin'de kar yağışı etkisini artırdı. Yollar kapandı.

Belediye ekipleri karla kaplı yolları temizledi.