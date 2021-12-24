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    • Yaşam
    • 25.12.2021 01:33
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    • 25.12.2021 01:35
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    Gaziantep'te iki "pitbull"un yüzünü parçaladığı minik Asiye Antalya'ya sevk edildi

    Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya'da devam edecek. Çocuğu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül uğurladı. Haberin detayları...

    AA
    Minik Asiye Antalya’ya sevk edildi

    Gaziantep'te tedavisinin sürdüğü özel hastaneden ambulansla Gaziantep Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle helikopter ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

    Çocuğun sevki sırasında hastanede bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Vali Davut Gül, çocuğu uğurladı.

    OLAY

    Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüzü parçalanmış ve ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.
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        Haberler Yaşam Gaziantep'te iki "pitbull"un yüzünü parçaladığı minik Asiye Antalya'ya sevk edildi
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