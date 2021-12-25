Bir 'öğrenciye dayak' iddiası da İzmir'den! Dayak yediği anların görüntüsü nerede?

Aksaray'da, 5'inci sınıf öğrencisi S.T.K.'nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekmetokat darp edildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda yaşandı.
İddiaya göre, 4. sınıfta okuyan Atlas M.M. (9), akşam okuldan eve geldiğinde annesi Rüya Seda M.'ye (34), "Teneffüste okul bahçesinde arkadaşımla tartışırken bir başka sınıfta görevli nöbetçi kadın öğretmen yanıma gelerek bana tokat attı. Ardından boynumu çimdirerek beni yaka paça sınıfa götürüp önce duvara ittirdi, bir tane daha tokat attı" diye durumu anlattı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Oğlu Atlas M.M.'nin şiddete uğradığını, bu esnada hem okul bahçesinde hem de sınıfta olaya şahit olan arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine hemen çocuğunun sınıf öğretmenini aradığını söyleyen anne, "Olayı gerçekleştiren kişinin bir başka sınıfta görevli sınıf öğretmeni F.M.O. isimli kadın olduğunu öğrendik. Daha sonra ise çocuğumuzu hastaneye götürüp darp raporu aldık ve emniyete giderek şikâyetçi olduk. Avukat ve pedagog eşliğinde ifade veren çocuğumuz da darp edildiğini ifade ederek o öğretmen hakkında şikâyetçi oldu" dedi.