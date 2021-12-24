Fırsatçıya, stokçuya geçit yok! İstanbul'daki marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Üsküdar, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Sultangazi'de zabıta ekiplerince zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında tutarsızlık bulunan işletmeler hakkında tutanak hazırlandı.
Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Balıkçılar Çarşısı bölgesinde yer alan marketlere giderek denetimlerde bulundu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapıldı.
Ekipler, döviz kuru düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti. Bazı ürünlerde önemli indirimler olduğu, bazılarında ise fiyatların düşmediği gözlendi.
Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı.
RAPOR TUTULDU
Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderildi.
İlçe genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, "Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadaki ürünler karşılaştırılarak bir artış olup olmadığı inceleniyor. Ayrıca ekiplerimiz, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konusunda da denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüksek fiyatla, fahiş fiyatlarla ürün satışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.