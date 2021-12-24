Fırsatçıya, stokçuya geçit yok! İstanbul'daki marketlerde fiyat denetimi yapıldı





SULTANGAZİ'DE STOKÇULUK YAPILMASI İHTİMALİNE KARŞI DA DENETİM YAPILIYOR

Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, vatandaşı olası fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Ürünlerin raftaki etiketlerinde yazan fiyatla kasadaki fiyat farklı çıkarsa, tespit edilen bu usulsüzlük karşılığında işletmeye ceza kesildi.

Ayrıca, ilgili ürünler Ticaret Bakanlığına gönderilerek incelemeye alınıyor. Ekipler, stokçuluk yapılması ihtimaline karşı da incelemeler gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda vatandaştan aldıkları şikayet üzerine denetim gerçekleştirdiklerini, reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediklerini ifade etti.

Bugün sabah saatlerinde 3 market denetlediklerini aktaran Can, bu marketlerin birinde yağ, peçete ve tuvalet kağıdının raf ve kasa fiyatları tutmadığı için firmaya 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin ikinci fırkasına göre zabıt tuttuklarını, evrakı Ticaret Bakanlığına gönderdikten sonra gerekli yasal işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da vatandaşların alışveriş yaparken en ufak bir mağduriyet yaşamasını istemediklerini belirterek, "Meyve, sebze, yağ, un gibi temel gıda ürünleriyle diğer temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere satılan ürünlerde yapılabilecek hiçbir usulsüzlüğe geçit vermemek için ekiplerimiz denetimlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.