İş insanı Hacı İsmail Çopur yaşamını yitirdi

Uzun yıllardan bu yana Darıca'da ikamet eden ve hayırseverliğiyle bilinen iş insanı 97 yaşındaki Hacı İsmail Çopur, tedavi görmekte olduğu İstanbul'daki özel bir hastanede bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



Çopur, Darıca'da maddi durumu iyi olmayan ailelere yaptığı yardımların yanı sıra, muhtarlar vasıtasıyla her Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelere gıda yardım kolileri dağıtıyordu.



TOPRAĞA VERİLDİ

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde yıllar önce kendi adını taşıyan bir de Aile Sağlığı Merkezi yaptırarak bağışlayan Kayserili Merhum Hacı İsmail Çopur'un cenazesi, Erenköy Galip Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

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