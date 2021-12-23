Türkiye geneli sahte alkol ölümleri artmaya devam ediyor! 4 ölüm daha

Antalya'da bir turizm firmasında servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Halil Öz (46), 20 gün önce sahte içki içtikten sonra görme kaybı yaşadı. Fenalaşınca hastaneye kaldırılan Öz, önceki akşam yaşamını yitirdi. Yakınları, Öz'ün sahte içkiyi nereden aldığını bilmediklerini söyledi.

Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi görenlerden Necati Yılmaz hayatını kaybetti.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği belirtilen alkollü içkiden aldıktan sonra fenalaşan Mustafa Ersöz, (43), kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde de sahte içki içki nedeniyle fenalaşan İmam Demir (56), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı son iki haftada 70'e ulaşırken, 9 kentte düzenlenen operasyonlarda 13 bin 478 litre sahte içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan aynı rengi alması için sahte viskilere tiner konulduğu da belirlendi.