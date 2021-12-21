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    • Yaşam
    • 21.12.2021 13:26
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    • 21.12.2021 14:01
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    Susurluk davasının kilit isimlerinden Ziya Bandırmalıoğlu Kadıköy'de bir mekanda öldürüldü

    Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de bulunan ünlü bir restoranda çıkan çatışmada Susurluk davası hükümlüsü olan eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü.

    Susurluk davasının kilit ismi Kadıköy’de öldürüldü

    Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı. Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi.

    Susurluk davasının kilit ismi Kadıköy'de öldürüldü

    Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Susurluk davasının kilit isimlerinden Ziya Bandırmalıoğlu Kadıköy'de bir mekanda öldürüldü
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