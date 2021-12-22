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    • Yaşam
    • 23.12.2021 01:33
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    • 23.12.2021 01:47
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    İstanbul'da kar yağışı! Şişli, Beyoğlu, KağıthaneBeşiktaş, Silivri ve Sarıyer...

    İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Öte yandan yollarda buzlanma ve don etkisini göstereceği bildirilirken sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

    İstanbul’da kar yağışı

    İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.



    Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.



    Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.



    Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.



        YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
        İstanbul Üsküdar'dan canlı yayında son durum hakkında bilgi veren A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İstanbul'da sıcaklığın alçak kesimlerde -1, yüksek kesimlerinde ise -2 olduğunu bildirdi.



        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hakkında Kuruçay, "Kar yağışı 2-3 saat daha etkili olacak. Beyaz örtü etkili olmayacak. Sabah hava sıcaklığı -2 olacak. Yollarda buzlanma ve don etkisini gösterecek. Özellikle araçların kar lastiklerini takması gerekiyor." dedi.
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