Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
İstanbul Üsküdar'dan canlı yayında son durum hakkında bilgi veren A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, İstanbul'da sıcaklığın alçak kesimlerde -1, yüksek kesimlerinde ise -2 olduğunu bildirdi.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hakkında Kuruçay, "Kar yağışı 2-3 saat daha etkili olacak. Beyaz örtü etkili olmayacak. Sabah hava sıcaklığı -2 olacak. Yollarda buzlanma ve don etkisini gösterecek. Özellikle araçların kar lastiklerini takması gerekiyor." dedi.