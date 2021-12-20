Aydın'da doktora kafa atan saldırgan adliyeye sevk edildi

Şüpheli T.D.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Şüpheli, Didim Adliyesine götürüldü.

Bu arada T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.