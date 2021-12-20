Aydın'da doktora kafa atan saldırgan adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesindeki devlet hastanesi acil servisinde görevli doktoru darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, adli muayene işlemi için götürüldüğü Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora saldıran ve 18 Aralık'ta serbest bırakılan zanlının, ortaya çıkan kamera kayıtlarının ardından dün gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, soruşturmanın toplanan deliller ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapıldığı da vurgulandı.
Şüpheli T.D.Y'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Şüpheli, Didim Adliyesine götürüldü.
Bu arada T.D.Y'nin alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındığı ve muayene için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.