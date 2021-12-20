30 dakikada iki mevsim yaşayan il: Antalya

Kar yağışını duyan onlarca Antalyalı iki mahalleye giderek doyasıya karda eğlendi. Bazı çocuklar ise kardan adam yaparak, kar topu oynadı.
YÜKSEKLERDE KAR, SAHİLDE DENİZ KEYFİ
Öte yandan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise güneşli ve sıcak hava etkili oldu. Ünlü sahile gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, bir yandan denize girerken diğer taraftan Beydağları'nda gözüken kara karşı kulaç atmanın keyfini sürdü. Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havanın cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.