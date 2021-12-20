30 dakikada iki mevsim yaşayan il: Antalya





"KARDAN ADAM YAPTIK, SUCUK EKMEK YAPTIK"

Kemer'den gelerek karın keyfini süren Merve Kurga, "Kar gece başlamış. Biz de öğlen saatlerinde geldik. Kardan adam yaptık, sucuk ekmek yaptık. Kar yağdı mı mutlaka buraya geliriz" dedi. Konyaaltı Sahili'nde denize girip balık tutan bir vatandaş, "Bugün diğer günlerden daha güzel. Özellikle Beydağları ve Saklıkent'te kar var. Biz burada denize girip balık tutuyoruz. Harika bir şey. Denize girdim su sıcaklığı iyi. 20 Aralık'ta böyle görüntü çok güzel" dedi.