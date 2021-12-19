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    • Yaşam
    • 19.12.2021 20:34
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    • 19.12.2021 20:49
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    Didim'de doktor Doğancan Kılıç'a saldırı! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Takipçisi olacağız

    Son dakika haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine elleri kelepçeli olarak getirilen Tahir D. isimli şahıs doktor Doğancan Kılıç'a saldırdı. Doğancan Kılıç, "Muayene edecektim, 'buyrun' dedim. O sırada bana kafa attı. Neden yaptığına anlam veremedim" dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Didim’de doktor Doğancan Kılıç’a saldırı! Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama: Takipçisi olacağız

    Sağlık çalışanlarına saldıran şehir eşkıyalarından biri de Aydın'da ortaya çıktı.

    Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine elleri kelepçeli olarak getirilen Tahir D. isimli şahıs doktor Doğancan Kılıç'a saldırdı.

    Olay, gece yarısı Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir D. elleri kelepçelenerek, hastanenin acil servisine getirildi.

    Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli sürekli polisin elinden kurtulma çabası içindeyken, iddiaya göre, bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Tahir D.'nin yanına gidip, kabine geçmesini istedi.

    Bu sırada 2 eli kelepçeli olan şüpheli doktora biraz daha yaklaşarak kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan Tahir D.'yi yere yatırarak durdurdu. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir D., olaydan 11 saat sonra serbest kaldı.

        5 DİKİŞ ATILDI
        Olayın ardından Dr. Doğancan Kılıç'ın yarılan kaşına meslektaşları tarafından 5 dikiş atıldı.

        'BUYRUN' DEDİM KAFA ATTI
        Neye uğradığının şaşkınlığını yaşadığını belirten Dr. Doğancan Kılıç, "Şüphelinin, polisler tarafından alkollü olduğu için muayeneye getirildiğini biliyoruz. Yanına gidip, hasta muayene yerine geçmesi için 'buyrun' dedim. Bu sırada hiçbir neden yokken bana kafa attı. Sonrasında zaten kendisini muayene edemedim. Neden böyle bir şey yatığına anlam veremedim" dedi.

        SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin açıklama yaptı.

        Koca, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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