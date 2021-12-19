Didim’de doktor Doğancan Kılıç’a saldırı! Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama: Takipçisi olacağız

Sağlık çalışanlarına saldıran şehir eşkıyalarından biri de Aydın'da ortaya çıktı.
Aydın'ın Didim ilçesinde polisler tarafından alkol muayenesine elleri kelepçeli olarak getirilen Tahir D. isimli şahıs doktor Doğancan Kılıç'a saldırdı.
Olay, gece yarısı Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran Tahir D. elleri kelepçelenerek, hastanenin acil servisine getirildi.
Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli sürekli polisin elinden kurtulma çabası içindeyken, iddiaya göre, bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Bir süre sonra doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen Tahir D.'nin yanına gidip, kabine geçmesini istedi.
Bu sırada 2 eli kelepçeli olan şüpheli doktora biraz daha yaklaşarak kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan Tahir D.'yi yere yatırarak durdurdu. O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir D., olaydan 11 saat sonra serbest kaldı.