Didim’de doktor Doğancan Kılıç’a saldırı! Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama: Takipçisi olacağız

5 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından Dr. Doğancan Kılıç'ın yarılan kaşına meslektaşları tarafından 5 dikiş atıldı.

'BUYRUN' DEDİM KAFA ATTI

Neye uğradığının şaşkınlığını yaşadığını belirten Dr. Doğancan Kılıç, "Şüphelinin, polisler tarafından alkollü olduğu için muayeneye getirildiğini biliyoruz. Yanına gidip, hasta muayene yerine geçmesi için 'buyrun' dedim. Bu sırada hiçbir neden yokken bana kafa attı. Sonrasında zaten kendisini muayene edemedim. Neden böyle bir şey yatığına anlam veremedim" dedi.