Bayrampaşa'da "kız meselesi" cİnayeti! 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok buluştuğu kişi tarafından silahla vuruldu

Alınan bilge göre, Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Semih Demirok, 17 Aralık'ta gece saatlerinde "kız meselesi"yle ilgili kendisine konum atan kişiyle, Kocatepe Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda buluştu.
Buluşmadan kısa süre sonra şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu şüpheli Nebi M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, şüpheliye ait iş yerinin önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Olayda hayatını kaybeden Yasin Semih Demirok'un babası Semih Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır büyüttüğü çocuğunun silahlı saldırıda öldürüldüğünü söyledi.
Bu yaşa kadar büyüttüğü çocuğunu yarım saatte defnettiğini anlatan Demirok, "23 yılın bedeli bu mu? Henüz yakalanmadı. Acımız büyük. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Benden 100 lira para istedi. 'Kız arkadaşımı görüp hemen geleceğim' dedi. 15 dakika sonra ölüm haberi geldi." dedi.