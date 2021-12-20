Bayrampaşa'da "kız meselesi" cİnayeti! 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok buluştuğu kişi tarafından silahla vuruldu

ARKADAŞI OLAY ANINI ANLATTI

Olay günü yanında bulunan Yasin Semih Demirok'un arkadaşı Barış Korkmazoğlu ise saat 00.20'de Yasin'in kendilerini aradığını belirterek, özel bir konuda bir kişiyle konuşacağını söylediğini aktardı.

Daha sonra kendisine gönderilen konuma geldiklerini anlatan Korkmazoğlu, şöyle devam etti:

"Parka geldiğimizde şahıs tek başına bekliyordu zaten. Şahısla selamlaştık, sonra Yasin, 'Özel bir konu konuşacağız kenara geçin bekleyin' dedi. Biz arkadaşımla sohbet ederken, ne bir küfür ne bir yükselme olmadan hiçbir gerginlik olmadı aralarında. Bir anda bir 'tak' sesi geldi. Biz o tarafa döndüğümüzde, şahıs silahını doldurup hemen ateş etti zaten. Olayın şokuyla bir iki saniye duraksadık sonra bize doğru silahı çevirdi, ben ve arkadaşım saklandık hemen."

Korkmazoğlu, şüphelinin daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtığını söyledi.