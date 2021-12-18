İzmir'de meydana gelen maden göçüğünde yaralanan Engin Kılıç korku dolu anları anlattı





"DURUMU BENDEN KÖTÜ OLANLAR VARDI, ONLARA YARDIM ETMEYİ TERCİH ETTİM"

Patlama esnasında yaralanan ve yaşadığı o korku dolu anları anlatan maden işçisi yaralı Engin Kılıç (43), "Hiçbir şey anlayamadık, saniyelik bir olaydı ve bir anda patlama sesi geldi. Ondan sonra arkadaşlara yardımcı olduk. Çıkarabileceğimiz kadarını çıkardık. Sonra fark ettim ki bende yaralıyım. Onlarla beraber kendimizi dışarı attık. Önceliğim arkadaşlarımdı. Ben ilk başta yaralandığımı fark etmemiştim. Arkadaşlarım yaralı olduğu için onların yardımına koşturdum daha sonra kendimde de yaraların olduğunu fark ettim ancak durumu benden daha kötü olanlar vardı, onlara yardım etmeyi tercih ettim. 15 dakika içerisinde dışarı çıktık. Diğer arkadaşlar da yanık dereceleri biraz daha fazlaydı. Benim kaşımda bir yarılma meydana geldi dikiş attılar. Yüzümde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu. Buna şükür diyoruz. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.