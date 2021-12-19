Diyarbakır'da görevli doktor Metin Er boşanmak için Avukat abisini tuttu! Hem dosyadan hem parasından oldu





Dava reddedildi. Tekrar dava açmak için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen Metin Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. İnsanın kardeşi bunu yapar mı ? Normalde avukatlık ücreti 10 bin liraymış, ben 40 bin liraya anlaştım. Ancak kendi ağabeyim beni mağdur edip, icra gönderdi" dedi. Doktor Metin Er, 2013 yılında evlendiği polis memuru eşi F.E. ile iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Diyarbakır'da aile mahkemesine başvuru yapan Er, İstanbul'da avukat olan ağabeyi M.E.'ye dosyasını verdi. Normalde 10 bin lira olan avukatlık ücreti yerine yeni büro açtığı için destek olmak amacıyla 40 bin lira avukatlık ücreti konusunda ağabeyi ile anlaştı. Dr. Er, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen dava görülmeyince mahkeme kalemine gitti. Yaklaşık bir yılda ağabeyinin hiçbir şey yapmadığını öğrenince onu azletti ve başka bir avukat tuttu.