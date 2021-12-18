Son dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük!

"VEFAT VE AĞIR YARALI VATANDAŞIMIZ YOK"

Vali Köşger'den bir açıklama daha geldi. Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup Göçük altında kalan vatandaşımız yok Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez yaşanan göçüğe ilişkin, "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.