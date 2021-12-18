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    • Yaşam
    • 18.12.2021 22:31
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    • 18.12.2021 23:48
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    Son dakika: İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük!

    İzmir’de bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kınık ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki kaza sonrası açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı olmadığını belirterek, "Yaralılar 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

    Maden ocağında göçük!

    İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

    Konuya ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıklama yaptı.

    Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

    "VEFAT VE AĞIR YARALI VATANDAŞIMIZ YOK"
    Vali Köşger'den bir açıklama daha geldi. Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup Göçük altında kalan vatandaşımız yok Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" ifadelerini kullandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez yaşanan göçüğe ilişkin, "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." ifadelerini kullandı.

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