Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.12.2021 03:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2021 03:50
    ABONE OL

    Aydın'da alkollü şahıs kontrol için getirildiği hastanede acil doktoruna kafa atarak yaraladı! 5 dikiş atıldı

    Aydın'da polis tarafından alkollü araç kullandığı tespit edilen Tahir D. adlı şahıs kontrol için hastaneye götürüldü. Tahir D. kontrolü sırasında hastanenin acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Olay sonrası doktor Kılıç'a 5 dikiş atıldı.

    DHA
    Aydın’da alkollü sahış doktora saldırdı!

    Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı.



    Olay, saat 00.00 sıralarında Didim Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olarak tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesine kontrole getirildi. Acil Servise getirilen Tahir D., Acil Serviste bir anda Didim Devlet Hastanesinde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı.



    Polis ekiplerinin araya girmesiyle yatışan olayda aldığı darbe ile kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



        AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SALDIRIYI KINADI
        Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün ise olaya tepki göstererek, "18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şüpheli tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır
        Haberler Yaşam Aydın'da alkollü şahıs kontrol için getirildiği hastanede acil doktoruna kafa atarak yaraladı! 5 dikiş atıldı
            SON DAKİKA