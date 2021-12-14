Pendik'te 7 yaşındaki kızını satırla kesen Habip Öztürk, intihar girişiminde bulundu! O not dikkat çekti

Arnavutluk Tiran'da kuaförlük yapan ve özel yetenekleri sayesinde 216 bin sosyal medya takipçisi olan Habip Öztürk, 2 ay önce İstanbul'a geldi. Dün kızına sürpriz yapmak istediğini belirterek anneannesinden Defne'yi alan Habip Öztürk, sosyal medya hesabından da, "Seni çok seviyorum kızım" mesajını paylaştı.

Birkaç saat sonra ise 7 yaşındaki Defne'nin boğazını satırla kesti. Eşiyle sorunlar yaşadığı ve uzaklaştırma nedeniyle zor günler geçirdiği ortaya çıkan katil baba, cinayetten sonra dakikalarca masada ağladığı iddia edildi.

Sonunda satıra benzeyen kalın bıçağı kendine saplayan Öztürk, yere yığıldı. Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk"ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.