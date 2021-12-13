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    • Yaşam
    • 14.12.2021 12:50
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    • 14.12.2021 15:15
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    Esenyurt'taki asansör sapığı tutuklandı! Tecavüz girişimi öncesi kan donduran plan

    İstanbul'da bir sitenin asansöründe genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu sahış, tecavüz girişiminden sonra kıza tekme atarak kaçmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın 3 yıl önce siteden taşınan Filistin uyruklu 15 yaşındaki A.A. olduğu ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Asansör sapığıyla ilgili flaş gelişme!

    İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Olay, 12 Aralık günü saat 04.30 sıralarında bir sitede yaşandı.

    Filistin uyruklu A.A. gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı kadın kuaförü U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.

    GENÇ KADINA SALDIRDI
    Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına saldırdı. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan sapık, U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine başarılı olamadı.



    Ve genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. U.K., ise yaşadığı şoku atlatır atlatmaz güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.K'nin ifadesini aldı. Ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu sapığı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

        KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
        Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadın olayın ardından Esenyurt Aile İçi Büro Amirliği'ne müracaat etti. İfadesinde, sitedeki konutuna çıkmak üzere asansöre bindiğini ve son anda asansöre daha önce hiç görmediği, ismini dahi bilmediği bir kişinin bindiğini söyledi. Kapı kapandıktan sonra da cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten U.K. davacı ve şikayetçi oldu.

        KENDİSİ DE O SİTEDE YAŞAMIŞ
        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nce cinsel saldırı şüphelisinin tespit edilip yakalanması için site güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Dahası site güzergah ve çevresinde 5 kilometrelik alanda da saha çalışması gerçekleştirildi. Saldırgan şüphelinin sitenin dış duvarından atlayarak siteye girdiği, girişte de herhangi bir kayıt yaptırmadığı belirlendi.

        3 YIL ÖNCE TAŞINMIŞ
        Sabah'ta yer alan habere göre, geriye dönük kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, saldırganın 3 yıl önce siteden taşınan Filistin uyruklu 15 yaşındaki A.A. olduğunu ortaya çıkardı. Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti.

        TUTUKLANDI
        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Haberler Yaşam Esenyurt'taki asansör sapığı tutuklandı! Tecavüz girişimi öncesi kan donduran plan
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