Esenyurt'taki asansör sapığı tutuklandı! Tecavüz girişimi öncesi kan donduran plan

KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Talihsiz kadın olayın ardından Esenyurt Aile İçi Büro Amirliği'ne müracaat etti. İfadesinde, sitedeki konutuna çıkmak üzere asansöre bindiğini ve son anda asansöre daha önce hiç görmediği, ismini dahi bilmediği bir kişinin bindiğini söyledi. Kapı kapandıktan sonra da cinsel saldırıya maruz kaldığını belirten U.K. davacı ve şikayetçi oldu.