İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

"YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, "Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.