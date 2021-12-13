Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk'ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

İstanbul'da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk'ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

İstanbul Pendik'te dün gece yarısı Habip Öztürk isimli adam, 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olayın yaşandığı yerdeki komşular da baba hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler...

13.12.2021 13:18 - Son Güncelleme: 13.12.2021 15:08
İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

Pendik'te Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu. Baba Habip Öztürk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

Olay, 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydan geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet getirdi. Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Savcı ve polis incelemesinin ardından küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEN "SÜPRİZ YAPACAĞIM" DİYEREK ALMIŞ
Habip Öztürk'ün cinayeti işlemeden önce kızını anneannesinden 'Sürpriz yapacağım' diyerek aldığı ve o sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Babanın sosyal medyada "Seni çok seviyorum güzel kızım" mesajıyla olayın hemen öncesinde kızının fotoğrafını paylaştığı görüldü.

İstanbul’da babası tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüleri ortaya çıktı! Komşular baba hakkında konuştu

"YETİŞİN YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"
Olaya tanık olduğunu iddia eden Tahsin Gürsoy ise, "Biz eşimle pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi evden çıkarak 'Yetişin yardım edin' diye bağırıyordu. Sesi duyduk ama biz fazla yanaşmadık" dedi.

SON DAKİKA