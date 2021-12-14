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    • Yaşam
    • 14.12.2021 17:46
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    • 14.12.2021 17:46
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    Hatay'da kontrolden çıkan araç beton bariyerlere girdi: 2 yaralı

    Hatay'da sürücüsünün kontrolünden öıkan bir otomobil yol kenarında bulunan beton bariyerlere girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Hatay’da kontrolden çıkan araç beton bariyerlere girdi

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Hassa karayolu Güzelce Mahallesi mevkiinde T.E'nin (55) kullandığı 31 AFZ 36 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sol tarafında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan A.E (59) ağır yaralandı.

    Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da kontrolden çıkan araç beton bariyerlere girdi: 2 yaralı
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