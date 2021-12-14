Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme modeline geçildi.

Yaşlıların C-D vitaminleri ile Omega 3 ve çinko takviyeleri yapıldı.

Dışarıdan yemek ve meyve siparişine son verildi.

14 günlük karantina çok sıkı takip edildi.

Herkesin maske takması sağlandı.

VİRÜS BU KAPIDAN NASIL GİREMEDİ? Personele özel temizlik eğitimi verildi.

Beslenme düzenini, egzersiz programını belirledi. Ziyaretçi girişine izin vermedi. Tek bir vaka olmadan iki yıllık süreyi geçirdi.

Darülaceze doktoru Filiz Gültekin Tırtır ve ekibi, virüsün gelişiyle birlikte alarma geçti. Yaşlı misafirlerle tek tek ilgilendi.

Covid-19 salgını dünyayı titretti! Darülaceze ise 2 yıllık pandemide tek bir kayıp bile vermedi