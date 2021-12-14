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    Covid-19 salgını dünyayı titretti! Darülaceze ise 2 yıllık pandemide tek bir kayıp bile vermedi

    Covid-19 salgını dünyayı titretti. En gelişmiş ülkeler dahi yaşlılarını ölüme terk etti. Darülaceze ise 2 yıllık pandemide tek bir kayıp bile vermedi. Huzurevi sakinleri her gün sağlık kontrolünden geçiriliyor.

    Huzur evi

    Darülaceze doktoru Filiz Gültekin Tırtır ve ekibi, virüsün gelişiyle birlikte alarma geçti. Yaşlı misafirlerle tek tek ilgilendi.

    Beslenme düzenini, egzersiz programını belirledi. Ziyaretçi girişine izin vermedi. Tek bir vaka olmadan iki yıllık süreyi geçirdi.

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    Personele özel temizlik eğitimi verildi.

    Herkesin maske takması sağlandı.

    14 günlük karantina çok sıkı takip edildi.

    Dışarıdan yemek ve meyve siparişine son verildi.

    Yaşlıların C-D vitaminleri ile Omega 3 ve çinko takviyeleri yapıldı.

    Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme modeline geçildi.

    DİDEM SEYMEN
    FOTOĞRAFLAR: HATİCE ÇINAR

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    Haberler Yaşam Covid-19 salgını dünyayı titretti! Darülaceze ise 2 yıllık pandemide tek bir kayıp bile vermedi
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