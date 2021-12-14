Seren Serengil sevenlerinden dua istedi! Durumum riskli

Son dönemde artan obezite ameliyatları sağlığı tehdit etti. Mağdurlardan biri de sunucu Seren Serengil'di. Geçtiğimiz yıl zayıflama uğruna gastrik baypass (mide baypass) ameliyatı geçiren Serengil, resmen eridi! 70'ten 43.5 kiloya indi. Ölümle burun buruna geldi. Pankreas, karaciğer yetmezliği yaşayan Serengil, her gün serumla beslendiğini söyledi. Cuma sabahı geri dönüşüm ameliyatı olacağını açıklayan Serengil, "Zor bir ameliyat olacak. Vücut kaldıramayabilirmiş. 'Masada kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerinden dua istedi.