Türkiye'de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında Omicron varyantının İstanbul ve İzmir'de görüldüğünü açıkladı. Peki diğer varyantlara göre çok daha hızlı yayılan Omicron'na en etkili aşı hangisi? İşte detaylar...
13.12.2021 10:43
- Son Güncelleme: 13.12.2021 10:43
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.