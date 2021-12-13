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Haberler Güncel Türkiye'de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

Türkiye'de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında Omicron varyantının İstanbul ve İzmir'de görüldüğünü açıkladı. Peki diğer varyantlara göre çok daha hızlı yayılan Omicron'na en etkili aşı hangisi? İşte detaylar...

13.12.2021 10:43 - Son Güncelleme: 13.12.2021 10:43
Türkiye’de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) çeyrek milyarın üzerinde insana bulaştı. 5 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

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Türkiye’de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Türkiye’de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Türkiye’de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili İngiltere'den flaş açıklamalar geldi.

Türkiye’de de görülmüştü! Omicron varyantına en etkili aşı belli oldu!

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan araştırma 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.

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