Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2021 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2021 19:39
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasında bulundu.

    12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Ticarette oyun kuralları değişiyor
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                        SON DAKİKA