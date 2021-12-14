Berfin Özek kendisine asitle saldıran Casim Ozan Çeltik'le neden evlendi? Babası konuştu: Onaylamıyorum





BERFİN'İ BU EVLİLİKTE NELER BEKLİYOR?

Bu denli büyük şiddet aniden gelmeyeceğini ifade eden Budayıcıoğlu, bu evlilikte Özek'i zor günlerin beklediğini belirtti. Budayıcıoğlu, "Bu tip erkekler ilk günden itibaren kız arkadaşlarına bu eğilimlerini belli ederler. Şüphecidir, nerede kaldın bu saate kadar der, başkasına mı bakıyorsun der. İlişkinin en başında ufak ufak şiddet meyili olan tepkiler göstermeye başlar. Zaten öfkelerini kontrol edemeyen, alıngan, şüpheci ve son derece güvensiz erkeklerdir bunlar. Bu tip kişiler hem etrafa korku salarlar hem de dünyadan çok korkarlar. Çok ciddi aşağılık duyguları vardır. Birlikte olduğu kadınlar onlar için çok önemlidir. Çünkü hiç olmazsa geçmişte göremedikleri saygıyı ve değerli olabilmeyi bu kadınlarla telafi etmek isterler. Ve artık o kadın onların tek kurtarıcısı, tek hedefi haline gelir. Eğer o kadın da onları istemezse bunu hayatın sonu gibi görürler." dedi.

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