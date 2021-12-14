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    • Yaşam
    • 14.12.2021 09:03
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    • 14.12.2021 09:03
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    Berfin Özek kendisine asitle saldıran Casim Ozan Çeltik'le neden evlendi? Babası konuştu: Onaylamıyorum

    Berfin Özek'in kendisine asitle saldıran eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi Türkiye'yi şoke etti. Hatay'da sevgilisi Casim Ozan Çeltik'in (23) asitli saldırısıyla yüzünden yaralanan Berfin Özek'in (21), aynı kişiyle evlenmesi babasının tepkisine yol açtı. Öte yandan Berfin'in neden kendisine saldıran Çeltik'le evlendiğini değerlendiren uzman isim, " Ailesi Ozan’ı cezaevinden kurtarma peşinde." dedi.

    Milyonların şoke eden evliliğin sebebi ortaya çıktı!

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Çiftin kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.


    Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve yıllarca ameliyat ve dava süreçlerinde yanında olduğu Berfin Özek'in bu kararı adeta şoke etkisi meydana getirdi.

    Berfin Özek'in kendisini bu hale getiren kişiyle evlenmesi sadece dışarıdan takip edenleri değil öz ailesini de şaşkına çevirdi. Bergin'in babası Yaşar Özek olayı sosyal medyadan öğrendiğini anlattı.

    İşte Berfin ve yüzünü yakarak, bir gözünü kaybetmesine neden olan eşinin aldığı karar ve ailesinin açıklamaları;



        BEN DE SOSYAL MEDYADAN DUYDUM
        Berfin'in babası Yaşar Özek "Nikahı herkes gibi sosyal medyadan duydum bende. Hiçbir şekilde bize haber vermedi. Onaylamıyorum. İzin verdiğim bir evlilik değil. Berfin için günlerce ağladım, acı çektim. O ne yaptı. Gitti kendisini öldürmek isteyen adamı önce affetti, sonra evlendi" dedi.

        AYRILDI DİYE ASİTLE SALDIRMIŞ YÜZÜNÜ YAKMIŞTI
        Buluttepe Mahallesi'nde 15 Ocak 2019 tarihinde dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'in asitli saldırısına uğradı.


        ŞİKAYETLERİNİ GERİ ALDI!
        Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti. Yüzünde yanıklar oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.


            Üst mahkemede şikayetten vazgeçildiği için suçun 'kasten yaralama' mı "kasten öldürme mi" diğerlendirme yapmadı. Yerel mahkemenin verdiği kasten yaralama suçunu onadı.



            BABA YAŞAR ÖZEK: LANET OLSUN! BUNU NASIL YAPAR
            Sabah'ta yer alan habere göre, Berfin'in babası Yaşar Özek, "Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir. Ben babası olarak sosyal medyadan öğrendim nikahı. Günlerce hastanede yattı. Aylarca ağladım, gözyaşı döktüm. Lanet olsun. Onaylamıyorum. Nasıl yapar bunu" dedi.


            ÇARESİZLİK HİSSİ
            Öte yandan Berfin'in bu evliliği neden yaptığını yorumlayan Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, "Bir çaresizlik hissi sonucu bu çocukla evleneyim, hiç olmazsa benim de bir evim çocuğum, beni koruyup kollayan birileri olsun diye düşünmüş olabilir." dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Casim Ozan Çeltik'in ailesinin evlilikte büyük bir pay sahibi olduğunu düşünen Budayıcıoğlu, "Berfin olayı ilk yaşadığında çok öfkeli. Ancak 2 yıl içerisinde bu öfke dozunun yavaş yavaş indiğini ve hayatın acı gerçekleriyle yüzleştiğini görüyoruz.




                OZAN'IN AİLESİ DEVREYE GİRMİŞ OLABİLİR
                Sanırım ona bu şiddeti gösteren Ozan'ın ailesi devreye girdi. Kıza sevgi ve şefkat gösterdiler, güven verdiler. Neden, çünkü onlar da Ozan'ı cezaevinden kurtarma peşinde. Tamamen çaresizlik sebebiyle Berfin bu çocuğa teslim oldu ve evlilik kararı aldı diye düşünüyorum. Bir çaresizlik hissi sonucu bu çocukla evleneyim, hiç olmazsa benim de bir evim çocuğum, beni koruyup kollayan birileri olsun diye düşünmüş olabilir. Fakat bunun çok önemli psikolojik altyapıları var."                 ifadelerini kullandı.



                BERFİN'İ BU EVLİLİKTE NELER BEKLİYOR?
                Bu denli büyük şiddet aniden gelmeyeceğini ifade eden Budayıcıoğlu, bu evlilikte Özek'i zor günlerin beklediğini belirtti. Budayıcıoğlu, "Bu tip erkekler ilk günden itibaren kız arkadaşlarına bu eğilimlerini belli ederler. Şüphecidir, nerede kaldın bu saate kadar der, başkasına mı bakıyorsun der. İlişkinin en başında ufak ufak şiddet meyili olan tepkiler göstermeye başlar. Zaten öfkelerini kontrol edemeyen, alıngan, şüpheci ve son derece güvensiz erkeklerdir bunlar. Bu tip kişiler hem etrafa korku salarlar hem de dünyadan çok korkarlar. Çok ciddi aşağılık duyguları vardır. Birlikte olduğu kadınlar onlar için çok önemlidir. Çünkü hiç olmazsa geçmişte göremedikleri saygıyı ve değerli olabilmeyi bu kadınlarla telafi etmek isterler. Ve artık o kadın onların tek kurtarıcısı, tek hedefi haline gelir. Eğer o kadın da onları istemezse bunu hayatın sonu gibi görürler." dedi.

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                Haberler Yaşam Berfin Özek kendisine asitle saldıran Casim Ozan Çeltik'le neden evlendi? Babası konuştu: Onaylamıyorum
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