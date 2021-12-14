Cep telefonu ile helikopteri görüntülemeye çalışan sürücü kamerayla tespit edildi cezadan kaçamadı





'HAFTADA HAVADAN 3 DENETİM YAPIYORUZ'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Serdar Metin, sürücülerin kurallara uymalarını teşvik edecek yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Metin, "Gördüğümüz ihlalleri karadaki ekiplerimize bildirerek gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Kemer takılmaması, seyir halinde telefon kullanımı, hatalı şerit değiştirme gibi benzeri konularda kural ihlallerini havadaki ekiplerimiz, karadaki ekiplere bildiriyor ve daha sonra cezai işlem uygulanıyor. Bu denetimleri haftada en az 3 kez gerçekleştiriyoruz" dedi.