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Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Bu evlilik kararı çok konuşulur. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, yüzüne asit döken ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum' diyen Berfin Özek, Casim Ozan Çeltik ile bugün dünyaevine girdi. İşte o evlilikten yeni gelişmeler...

12.12.2021 17:15 - Son Güncelleme: 12.12.2021 17:25
Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

2019 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden dönen Berfin Özek, önünü kesen eski sevgilisi Ozan Çeltik'in yüzüne kezzap atmasıyla yaralandı.

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Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Uğradığı saldırının ardından yüzünde ciddi yaralar açılan Berfin Özek, gözünü kaybetti.

Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Saldırının ardından eski sevgilisini affederek tepki çeken Berfin Özek, Ozan Çeltik ile evlendi.

Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Özek, kendisine yaşatılan korkunç olayların ardından eski sevgilisini polise şikayet etmiş, işlerin ciddiye gitmesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırılacak olan Ozan Çeltik için şikayetini geri almıştı.

Çok konuşulacak evlilik kararı! Berfin Özek yüzünü asitle yakan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi

Berfin Özek, yıllar sonra bir televizyon kanalında eski sevgilisi Çeltik'i affettiği ve şikayetinden vazgeçtiği için çok pişman olduğunu söylemişti.

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