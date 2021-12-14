Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.12.2021 07:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2021 07:51
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: Antalya için turuncu alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere birçok ilde kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan Antalya için turuncu kodlu uyarı yapılırken Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu alarm verildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 14 Aralık hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    BURSA °C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 5°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 14°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 12°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ADANA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 18°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA'NIN DOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

        BEKLENEN HADİSE: GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

        Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba (15.12.2021) günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m2/12 saat), Salı akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 10°C
        Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİVAS °C, 10°C
        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        BOLU °C, 11°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        BAYBURT °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ÇORUM °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        SAMSUN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ELAZIĞ °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

        ERZURUM °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

        KARS °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ticarette oyun kuralları değişiyor
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: Antalya için turuncu alarm!
                SON DAKİKA