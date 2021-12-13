'Yasemin ölmedi, yaşıyor' diyen katil Fatih Alşan'a anneden tepki: Az ceza için numara yapıyor

Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden alıp, Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'ne götürdü. Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak isteyince tartışma çıktı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Aydın'ın cesedini otomobille 300 kilometre taşıyan Fatih Alşan, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. Olayın ardından yakalanıp tutuklanan Alşan hakkında, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'YASEMİN ÖLMEDİ, HER AKŞAM KONUŞUYORUZ'
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Fatih Alşan, savunmasında Aydın'a ateş edip etmediğini hatırlamadığını belirterek, "Yasemin ölmedi, hala yaşıyor. Biz her akşam konuşuyoruz" dedi. Alşan, mahkeme başkanının polisteki ifadesini sorması üzerine de bundan önce verdiği ifadeleri hatırlamadığını söyledi.
'AZ CEZA ALMAK İÇİN YAPIYOR'
Aydın'ın annesi Kamile Aydın ise kızının olay günü 13.30'da evden ayrıldığını, aradan 10 dakika geçtikten sonra da aynı binada oturan Fatih Alşan'ın çıktığını belirterek, "Hemen kızımı aradım, 'Kızım dikkat et Fatih de peşinden çıktı' dedim. Kızım da 'Dikkat ederim anne merak etme' dedi. Sonra 14.30'da bir daha kızımı aradım, ulaşamadım. Sonra oğluma mesaj attığını, Nigar'da kalacağını öğrendim" ifadelerini kullandı. Aydın, sanığın savunmasıyla ilgili de, "Daha önce bir anormalliği yoktu. Az ceza almak için numara yapıyor" dedi.
Yasemin Aydın'ın kardeşi Selim Aydın da sanık Alşan'ın olay yaşanmadan önce de ablasını tehdit ettiğini ifade ederek, "Ablamı öldüreceğini, kimseye yar etmeyeceğini söylüyordu" diye konuştu.