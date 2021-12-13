'Yasemin ölmedi, yaşıyor' diyen katil Fatih Alşan'a anneden tepki: Az ceza için numara yapıyor

'AZ CEZA ALMAK İÇİN YAPIYOR'

Aydın'ın annesi Kamile Aydın ise kızının olay günü 13.30'da evden ayrıldığını, aradan 10 dakika geçtikten sonra da aynı binada oturan Fatih Alşan'ın çıktığını belirterek, "Hemen kızımı aradım, 'Kızım dikkat et Fatih de peşinden çıktı' dedim. Kızım da 'Dikkat ederim anne merak etme' dedi. Sonra 14.30'da bir daha kızımı aradım, ulaşamadım. Sonra oğluma mesaj attığını, Nigar'da kalacağını öğrendim" ifadelerini kullandı. Aydın, sanığın savunmasıyla ilgili de, "Daha önce bir anormalliği yoktu. Az ceza almak için numara yapıyor" dedi.



Yasemin Aydın'ın kardeşi Selim Aydın da sanık Alşan'ın olay yaşanmadan önce de ablasını tehdit ettiğini ifade ederek, "Ablamı öldüreceğini, kimseye yar etmeyeceğini söylüyordu" diye konuştu.