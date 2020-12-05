Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.12.2020 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2020 17:37
    ABONE OL

    Erkek arkadaşı i itiraf etti! Yol kenarına atılan kadının cesedi bulundu

    'da erkek arkadaşının öldürüp yol kenarına attığını polise itiraf ettiği kadının cesedi 'da bulundu. 'da polise teslim olan katil zanlısının Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi. İfade doğrultusunda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada yol kenarında bulunan talihsiz kadına ait ceset, savcı incelemesi sonrasında morga götürüldü.

    AJANSLAR
    Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti!

    Fatih A, tartıştığı kız arkadaşı Yasemin Aydın'ı öldürdü. Kadının cesedini otomobiline koyan şüpheli, İstanbul'a doğru yola çıktı.

    İstanbul'da polise teslim olan Fatih A'nın ifadesinde, cesedi Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol kenarına attığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.

    Polis ve jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kadının cesedi, Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu.

    Yasemin Aydın'ın cesedi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

    Şüphelinin, Ankara emniyetine teslim edildiği öğrenildi.

    Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti! Yol kenarına atılan kadının cesedi bulundu