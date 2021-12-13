Ataşehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Korku dolu kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken yaralanan motor sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kazaya sebep olan Kezban Boran polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.