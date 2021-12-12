Paranın tablosu! Mona Lisa'ya 3 milyar dolar değer biçtiler

Rönesans dönemi ressamlarından Leonardo da Vinci, Mona Lisa tablosuyla ölümsüzleşti. Herkes, Fransa'daki Louvre Müzesi'nde sergilenen tabloyu görmek için sıraya girdi! Dünyanın en değerli yağlı boya tablosu için paha biçilemedi!









Ünlü sanat uzmanı Elsa Gody-Baubau, tablonun günümüzdeki değerinin 2 milyar dolardan fazla olacağını söyledi. "Da Vinci'nin Salvator Mundi'si 500 milyon dolardan daha değerli. Ancak Mona Lisa'nın eşsiz. Bugün satışa çıksa 3 milyar dolara satılır" dedi.







NBA'DE TÜRK DUVARI

NBA'DEKİ temsilcimiz Alperen Şengün, harikalar yarattı. Houston Rockets-Milwaukee Bucks maçında yıldızlaştı. 15 Dakikada 15 sayı, 5 ribaunt yaptı. Performansıyla kariyer rekoru kırdı.









YÜREKTEN 'KUTLU'YORUZ

Amasya'da yaşayan 66 yaşındaki Cemal Kutlu, 'Okumanın yaşı olmaz' dedi. Önce elektrik bölümünü ardından sırayla Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Geçtiğimiz yıl da Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti. Torunu yaşındaki okul arkadaşlarıyla aynı sırada eğitim gören Kutlu, "Son nefesime kadar okuyacağım" dedi.







PARMAK HESABI

KAHRAMANMARAŞ'TA yaşayan Remzi Bolat (72), kısa süre önce Resul T'yle tanıştı. "Seni evlendireceğim. Yaşlılık maaşı bağlatacağım" yalanına inandı! Noterde Resul T'nin verdiği kağıtlara, parmak bastı. 3 evle 3 arsasını kaptırdı! Olay sonrası ağabeyine vasi olan Şaban Bolat, "Zararımız 4 milyon lira. Gayrimenkullerin geri alınmasını istiyoruz" açıklaması yaptı.









YAVRU TİLKİYE PROTEZ YÜRÜTEÇ

KAZA sonrası felç kalan tilki, yürüteçle yeniden adım attı. Yüzleri gülümseten haberin adresi Van'dı. Bir tilki geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonrası yaralandı. Belinin kırıldığı ve arka bacaklarının felç kaldığı anlaşıldı. Hemen tedavi altına alındı. Talihsiz hayvan için tekerlekli protez yürüteç yapıldı. Bu sayede ilk adımlarını atan tilkinin mutluluğu herkesi duygulandırdı.









ASTIMA YENİLDİ

BİLECİK'TE mali müşavir Gülay Baş'ın, yalnız kaldığı evinde öldüğü ortaya çıktı. ASTIM hastası genç kadının, ilaçlarına erişmek isterken can verdiği anlaşıldı.



ALTIN VURUŞ

KONYA'DA 3 kadın kuyumcuya girdi. Birisi 50 TL'lik alışveriş etti. İkisi de 1 milyonluk yüzük çalıp gitti.



TRAFİK FACİASI

CENAZE için Eskişehir'den Ankara'ya giden aile, Kahramankazan'da kaza geçirdi. 6 kişi hayatını kaybetti.









SEN MİSİN ELEŞTİREN!

İtalya'nın ünlü piskoposu Antonio Stagliano, Noel Baba'nın olmadığını söyledi. Stagliano, "Çocuklar üzgünüm ama bir gerçeği bilmelisiniz. Noel Baba yoktur ve kırmızı kıyafeti reklamlar için Coca- Cola tarafından seçildi. Son 50 yıldır Coca Cola gerçeğini görmeliyiz. Dini bir festivalde ünlü kırmızı kostümün tanıtım Coca- Cola tarafından yapıldı" dedi. Bu sözler büyük tepkiye neden oldu. Hatta ölüm tehdidi bile alan Stagliano hakkında soruşturma açıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu Stagliano'nun görevden alınmasını istedi. Stagliano da dün özür diledi.