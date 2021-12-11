Omicron varyantı Türkiye'ye de sıçradı! Aşılar etkili mi? belirtileri neler? İşte kabus virüs hakkında bilinmesi gerekenler...
Son dakika haberleri... Koronavirüsün son varyantı Omicron ülkemize de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron'un Türkiye'ye sıçradığını belirterek, Koca, "Omicron varyantı bizde var şu ana kadar 6 vaka tespit edildi vakalardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de" dedi. Peki Omicron hakkında ne biliyoruz? Neden Omicron deniyor? Aşılar Omicron'a karşı etkili mi? Ne kadar yayılmış olabilir? İşte detaylar...
Koronavirüsün son varyantı Omicron ülkemize de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omicron'ın Türkiye'ye sıçradığını belirterek, Koca, "Omicron varyantı bizde var şu ana kadar 6 vaka tespit edildi vakalardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de" dedi.
"VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN"
Sağlık Bakanı Koca, süper varyant da denilen Kovid-19'un Omicron mutasyonu için "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddüttü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.
Omicron varyantı, epidemiyologları arasında daha bulaşıcı hale gelebileceğinden alarma geçirdi. Bilim adamları yeni vakalar doğrulandıkça daha fazla bilgi edinmek için yarışıyorlar.
25 Kasım Perşembe günü Güney Afrika, bilim adamlarının vücudun bağışıklık savunmasından kaçmayı daha bulaşıcı ve usta hale getirebilecek çok sayıda mutasyona sahip bir varyant tespit ettiklerini doğruladı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ADINI BELİRLEDİ
26 Kasım Cuma günü, Dünya Sağlık Örgütü bunu bir "endişe varyantı" olarak nitelendirdi ve Yunanca bir harf tanımı verdi: Omicron.
Epidemiyologlar daha fazla bilgi edinmek için yarışırken, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke o zamandan beri güney Afrika'dan seyahatleri kısıtladı.