Olmaz böyle insanlık! Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı

Bir başka mahalle sakini Sevgi Özipek de, "Şuradaki binada oturuyor. Çok uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyor. Şu anda çocukların da bazen üzerine yürüyebiliyor. Artık mahalledeki sokak hayvanlarına zarar vermeye başladı. Arabaların kapılarını zorluyor. Mahallede yalnız yaşayan kadınlar var. Geceleri onların kapılarını çalıyor para istemek için. Marketleri kaç kere soydu. Bugün hayvanlara zarar veren yarın bunu bir çocuğa da yapar. Bizim kapıda baktığımız sokak hayvanları var. Onun yüzünden hepsini artık geceleri bina içerisine alıyoruz. Geceleri en küçük bir seste sürekli nöbet halinde bakıyoruz. Burada zaten hiçbir şey yok inşaat halinde. Burada da ateş falan yakıyor. Doğalgazı patlatıp binayı da havaya uçurabilir. Artık son derece tehlikeli ama aklı çok iyi çalışıyor. Bugün şikayet edildiğini anladığı halde gitmiş hemen tıraş olmuş. Üzerine temiz kıyafetler giyinmiş. Kaldığı yer hep şırınga ve uyuşturucu maddelerle ilgili şeyler doluydu. Onların hepsini temizlemiş bugün. Çocuklar dışarıya çıkamıyor. Şuradaki komşumuzun kedisini camından aldı. Çalıp götürdü. Gece oraya baktılar bulamadılar. 'Yok' diyor. 'Severken boğdum attım' diyor. Gece saat 02.30'da kediyi buradan tavandan indirdiler. O şekilde buldular. Bu artık herkes için büyük bir tehlikeli hale geldi. Biz sabah erken işe gidiyoruz. Akşam karanlıkta işten dönüyoruz. Bana kaldırıp bir bıçak saplasa, bir şey yapsa, hiçbir şey yok. 'Madde etkisi altındayım' diyecek. Ben öldüğümle kalacağım" şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, bir binanın inşaat halindeki çatı katında yaşayan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin, evinin yakınlarındaki bir çay ocağında olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri şüpheliyi kıs kıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Murat Y. Çamçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü.