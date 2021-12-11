Olmaz böyle insanlık! Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı

İstanbul Pendik'te uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Murat Y. sokak köpeğinin boğazını sıkarak işkence etti.
Olay geçtiğimiz günlerde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Murat Y adlı kişi bir kediyi öldürdü. Şüphelinin geçtiğimiz günlerde bir köpeğin boğazını sıkarak tekmelediği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BOĞAZINI SIKTI TEKMELEDİ
Görüntülerde köpeğin tasmasından tutarak boğazını sıktığı ve tekmeleyerek götürmeye çalıştığı görülüyor. Murat Y. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
"5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYOR"
Olaya ilişkin açıklama yapan mahalle sakini Sadık Bülbül, "Uzun süredir, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla 6 yıldır uyuşturucu kullanıyor. Kendisine iğne yapıyor. 5 yıldır bunu gözümüz görüyor fakat yapabileceğimiz bir şey yok. Sık sık tedavi için gidiyor hastaneye imza verip çıkıyor. Geceleri neredeyse hiç uyutmadığı zamanlar oluyor. Sabaha kadar bağırdığı oluyor. Başkalarını rahatsız ediyor. Benim arabamı zorladı. Ben ona bazı zamanlarda sırf kötülük çıkmasın diye paket paket sigara veriyorum. Birkaç aydır burada yavru veya sahipsiz hayvanların akıbeti de bilinmiyor. Ben kestiğini görmedim ama hayvanlar yok oluyor. Evinde şırıngalar var. Babası ve annesi çocuklarını bırakıp gittiler. Çocuk şimdi bu mahallenin başına bela oldu. Ben kendi çocuğumu sabah okula göndermeye güvenemiyorum" ifadelerini kullandı.