Nefes nefese hayat! Koronavirüsü yenen anne bebeğine kavuştu





ÇORABINI KOKLAYARAK GÜÇ ALDI

Geçici kalp pili takılan ve akciğerine pıhtı atan anne, oğlu için direndi. 36 gün sonra hastane odasında kucağına aldığı oğlu Alparslan'ın kokusunu doya doya içine çekti. "Ailemden bebeğimin çoraplarını istemiştim. Doğru düzgün nefes alamıyordum ama en azından onun o kokusunu hissederek moral buldum. Toplam 48 gündür hastanedeyim, 28 günü ECMO'ya bağlı geçti. Hayatımın 28 günü yok şu an. Çünkü hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bebeğimi ilk kez 36 gün sonra görebildim" dedi.









OMICRON VARYANTI TÜRKİYE'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirtti: 5'i İzmir, 1'i İstanbul olmak üzere 6 Omicron vakası tespit edildi. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Varyantla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Tedbirlere devam edelim.







3. DOZ AŞISINI OLDU

BİONTECH'İN CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Aşı olmadı" söylentilerine son noktayı koydu! Dün, 3. doz aşısını olurken çekilen fotoğrafını paylaştı: Bir arkadaşım korktuğu için aşı olmamış. Onun için bu fotoğrafımı paylaşıyorum.







EN BABA VAHŞET

Almanya'da yaşayan Devid R., aşı karşıtıydı. COVİD-19 tedbirlerinden korunmak için eşine ve 3 çocuğuna sahte aşı pasaportu aldı! Ancak durum öğrenilince paniğe kapıldı. "Çocuklarımı benden alırlar" diyerek silaha sarıldı! 4-8 ve 10 yaşlarındaki çocuklarıyla eşi Linda'yı öldürdükten sonra canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.



007 PANIK

Microsoft'uN CEO'su Bill Gates, bilim adamlığına merak sardı. Dünyayı çiçek hastalığına karşı uyardı. Onun bu sözleri, James Bond'un son filmi 'Ölmek için zaman yok' filmini hatırlattı. Bu yıl vizyona giren filmde çiçek virüsü laboratuvardan çalındı! Bu durum, "Yeni salgın çiçek virüsünden mi kaynaklanacak" yorumları yaptırdı.





