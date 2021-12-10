İmza attığı başarılı projelerle reklam dünyasında dikkatleri üzerine çeken Orçun Onural, uluslararası alanda ses getirecek yeni bir proje için kolları sıvadı. Happy People Project'in kurucu ortağı ve ajans başkanı olan Onural, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı, prodüktör ve girişimci Kanye West ile reklam anlaşması yapmak için görüşmeleri başlattığını açıkladı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Happy People Project ile çalışan bir marka için Kanye West'e teklif götürdüklerini dile getiren Orçun Onural, ünlü yıldızın işbirliğine sıcak baktığını belirterek şöyle konuştu: "11 senelik yoğun bir çalışmanın ardından bugün 110 çalışanımızla sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de reklam alanında çalışmalar sürdürmekteyiz. Uluslararası marka planlamasında bir projemiz için Kanye West ile görüşme aşamasındayız. Happy People Project olarak hizmet verdiğimiz markalarımızı birçok ülkede ses getirecek sürprizlere hazırlıyoruz."
ÖDÜLLÜ AJANS
Türkiye'nin en büyük bağımsız reklam ajanslarından Happy People Project, Türkiye'ye gelen ilk 'Best of Europe Effie Award'ın sahibi. Ajans bugüne kadar yerelde 37 Effie Türkiye Ödülü, 27 Kristal Elma Ödülü ve 17 Felis Ödülü'ne layık görüldü.
Bu bir ilandır.
- Yaşam
- 10.12.2021 19:58
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- Son Güncelleme:
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- 10.12.2021 19:58
Ünlü reklamcı Orçun Onural: Kanye West ile görüşme aşamasındayız
Happy People Project kurucu ortağı ve ajans başkanı Orçun Onural, uluslararası bir proje için dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kanye West’e teklif götürdüklerini açıkladı: “Görüşme aşamasındayız, projemiz dünya çapında ses getirecek.”
İmza attığı başarılı projelerle reklam dünyasında dikkatleri üzerine çeken Orçun Onural, uluslararası alanda ses getirecek yeni bir proje için kolları sıvadı. Happy People Project'in kurucu ortağı ve ajans başkanı olan Onural, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı, prodüktör ve girişimci Kanye West ile reklam anlaşması yapmak için görüşmeleri başlattığını açıkladı.