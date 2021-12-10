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    • Yaşam
    • 10.12.2021 20:13
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    • 10.12.2021 21:22
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    Envantere girdi! Savunmadaki yeni gücümüz olacak: Silah Tespit Radarı

    Son dakika haberleri... Savunmadaki gücümüze Silah Tespit Radarı da eklendi.  Milli Savunma Bakanlığı ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandığını açıkladı. Silah Tespit Radarları gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor. İşte detaylar...

    Envantere girdi!

    Savunmadaki gücümüze Silah Tespit Radarı da eklendi.

    Milli Savunma Bakanlığı, muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.

    MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

    Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.

    SİLAH TESPİT RADARI'NIN ÖZELLİKLERİ
    ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sistemidir.

    Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birliklertarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.

        GENEL ÖZELLİKLER
        Havan, Top ve Roket mühimmatlarının tespiti

        Havan, Top ve Roket mühimmatlarının atım/düşüm yerinin hesabı

        Dost birlik atış tanzimi

        Yanca ve yükselişte elektronik tarama

        Silüet Takip Yeteneği

        Hızlı ve kolay kurulum

        Araç Üzerinde Taşınabilir Yapı: İki Adet 10 Ton Sınıfı 6×6 Taktik Tekerlekli Araç

        Yerel ve Uzak Komutalı İşletim Yeteneği

        A400 ile taşınabilme

        İki operatör ile işletilebilme

        Modüler Tasarım

        Cihaz İçi Test Yeteneği

        24 Saat Kesintisiz Çalışma Yeteneği

        TEKNOLOJİ
        Katı Hal Güç Yükselteci

        Sayısal Huzme Oluşturma

        Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı

        Gelişmiş sinyal ve veri işleme algoritmaları

        TEKNİK ÖZELLİKLER
        Yayın Frekansı : S Bant

        Menzil : 100 km

        Hedef Sınıflandırma: Havan/Top/Roket

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        Haberler Yaşam Envantere girdi! Savunmadaki yeni gücümüz olacak: Silah Tespit Radarı
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