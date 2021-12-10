Savunmadaki gücümüze Silah Tespit Radarı da eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı, muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.
Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.
SİLAH TESPİT RADARI'NIN ÖZELLİKLERİ
ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sistemidir.
Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birliklertarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.