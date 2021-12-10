Meksika'da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı

Herrera yapılan kanun değişikliği ile amaçlarının çocukluk çağındaki obeziteyi önlemek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ilköğretim okullarına devam eden çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu açıkladı.





Herrera, sadece kanun değişikliği yaparak çocukların beslenme yetersizliği ya da obezite gibi sorunları ile mücadele edilemeyeceğine dikkat çekerek, çocuk sağlığı için daha fazla maddi kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.