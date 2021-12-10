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    Hasan Can Kaya'nın programı için inceleme başlatıldı

    Bir Televizyon kanalında "Konuşanlar" adlı programı yapan Hasan Can Kaya, çoğunluğu gençlerden olan konuklarıyla sohbet ederken, sürekli argo kelimeler kullandı. Zaman zaman konuştuğu gençlere küfür edip, hakaretler yağdırdı. Bir süre önceki programda, konuk genç kızın, "Babam senin için çok p...ç, diyor" sözü karşısında "Ben de babana küfredeyim. Tabağı boş göndermemek lazım" deyince ortalık karıştı

    Konuşan değil küfredenler

    Bir Televizyon kanalında "Konuşanlar" adlı programı yapan Hasan Can Kaya, çoğunluğu gençlerden olan konuklarıyla sohbet ederken, sürekli argo kelimeler kullandı. Zaman zaman konuştuğu gençlere küfür edip, hakaretler yağdırdı. Bir süre önceki programda, konuk genç kızın, "Babam senin için çok p...ç, diyor" sözü karşısında "Ben de babana küfredeyim. Tabağı boş göndermemek lazım" deyince ortalık karıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, programla ilgili "Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz" dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçtiklerini belirterek program hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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    Haberler Yaşam Hasan Can Kaya'nın programı için inceleme başlatıldı
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