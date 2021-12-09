Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı kapatılacak mı? RTÜK Başkanından flaş açıklama: Belki ceza alacak...
Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı kapatılacak mı? Son günlerde tartışma konusu olan Konuşanlar programıyla ilgili RTÜK harekete geçti. Bel altı mizahla küfürlü şakalar yapan Hasan Can Kaya'nın programı 'Konuşanlar' bir süredir büyük bir tepki çekiyordu. 'Bize fantezini anlat! Sı*çış hikayeniz var mı?' gibi sorularla seyircilerden ahlaksız hikayelerin anlatıldığı program inceleme alındı. Peki Konuşanlar kapatılacak mı? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den son dakika açıklamalar geldi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada program hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Konuşanlar yayından kaldırılacak mı?
Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği "Konuşanlar" isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk aile yapısı ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği programın defalarca uyarılmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı için hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları programına konuşmacı olarak katılan ve burada konuya ilişkin açıklamalar yapan Şahin, inceleme başlatılmasının, o platform veya programa cezai işlem uygulanması anlamına gelmediğini vurguladı.