Hasan Can Kaya’nın sunduğu ’Konuşanlar’ programı kapatılacak mı? RTÜK Başkanından flaş açıklama: Belki ceza alacak...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk aile yapısı ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği programın defalarca uyarılmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı için hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları programına konuşmacı olarak katılan ve burada konuya ilişkin açıklamalar yapan Şahin, inceleme başlatılmasının, o platform veya programa cezai işlem uygulanması anlamına gelmediğini vurguladı.