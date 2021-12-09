Son dakika: İki servis çarpıştı ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 10 yaralı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu'nda iki işçi servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Ekipler, servisin içinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için zamanla yarıştı.
Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 41 P 2253 plakalı Temsa marka yarım otobüs ile çarpıştı.