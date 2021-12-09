Son dakika: İki servis çarpıştı ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mehmet Emin A. idaresindeki 41 P 1374 plakalı Mercedes marka servis minibüsü, hemen önünde seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 41 P 2253 plakalı Temsa marka yarım otobüs ile çarpıştı.