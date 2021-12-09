Aydın'da yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'nün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve kendisine yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira aldı.