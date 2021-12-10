Gözdeki lens abdest ve gusle engel mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

CEVAP: Hem gusül ve hem de abdestte gözün içini yıkamak farz değildir. Bu nedenle de gözdeki lens abdeste de gusle de engel değildir. Gözün iç tarafını yıkamak hem çok zor ve meşakkatli bir iştir ve hem de göze zarar verme ihtimali vardır.
SORU: Vücudumda katı bir madde vardı. Bu haldeyken gusül aldım. Yani o katı maddeyi kazımadım. Guslüm geçerli mi?
CEVAP: Gusülde bütün vücudun kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması farzdır. Gusül abdestinde vücutta yıkanması gereken herhangi bir yer kuru kalırsa gusül olmayacağı gibi abdestte olmaz. Gusül abdesti geçerli olmadan abdestte geçerli olmaz. Onun için gusül abdesti almadan vücudunuzun herhangi bir yerinde var olan ve suyun vücuda ulaşmasına engel olan katı maddenin kazınması gereklidir.
Abdestte yıkanması gereken organlardan birinde suyun o organa ulaşmasına engel olan katı cisim kazınmadıkça abdest geçerli olmaz. Bunun istisnası elbette vardır. Mesleği itibariyle (boyacı gibi) tırnak aralarında veya derisinin herhangi bir yerinde katı boya olup da kazınamıyorsa bu kişinin gusül ve abdesti bu haldeyken caiz olur.