Gözdeki lens abdest ve gusle engel mi? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

SORU: Vücudumda katı bir madde vardı. Bu haldeyken gusül aldım. Yani o katı maddeyi kazımadım. Guslüm geçerli mi?

CEVAP: Gusülde bütün vücudun kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması farzdır. Gusül abdestinde vücutta yıkanması gereken herhangi bir yer kuru kalırsa gusül olmayacağı gibi abdestte olmaz. Gusül abdesti geçerli olmadan abdestte geçerli olmaz. Onun için gusül abdesti almadan vücudunuzun herhangi bir yerinde var olan ve suyun vücuda ulaşmasına engel olan katı maddenin kazınması gereklidir.