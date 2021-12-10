Eda Nur Kaplan davasında şok ifadeler! Annesi ve ablası: Eda tecavüze uğradığını söyledi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan davasında flaş gelişmeler yaşandı.
Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakim karşısına çıktı.
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yanı sıra Eda Nur Kaplan'ın annesi, kardeşi ve tanıklar katıldı.
Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.
"ARKADAŞIMIN OTELİNE GİTTİK..."
Eda Nur Kaplan ile 'Tinder' isimli uygulamadan tanıştıklarını iddia eden tutuklu sanık Yusuf G., "Eda kendisini ilk önce bana 'Ada' olarak tanıttı. İlk buluşmamızda konsere gittik ve orada alkol aldık. Daha sonra oradan ayrılarak arkadaşımın işlettiği otele gittik ve orda cinsel birlikteliğimiz oldu. Oteldeyken gittiğimiz mekanda hesabı ödemediğim aklıma geldiği için otelden ayrıldım ve mekana gittim. Sonra otelin sahibi arkadaşım Mehmet A.'yı aradığımda Eda'nın otelden ayrıldığını söyledi. Ertesi sabah Eda bana tecavüze uğradığına dair şikayetçi olacağını belirttiği bir mesaj attı. Ben otelden ayrıldıktan sonra Mehmet'le beraber olmuş. Eda'nın elini bile zorla tutmadım her şey onun rızasıyla oldu" iddiasında bulundu.