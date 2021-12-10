Eda Nur Kaplan davasında şok ifadeler! Annesi ve ablası: Eda tecavüze uğradığını söyledi

TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞ

Eda NurKaplan'ın intihar etmeden önce yaşadıklarını kendisine anlattığını belirten anne Fatma Polatoğlu, "Eda bana iki kişi tarafından tecavüze uğradığını ve bu olanları hazmedemediğini söyledi. Bana gelmesini söyledim fakat o Sıla isimli arkadaşında kaldı. Sonra ben kendisini ve diğer kızım Güler'i aradım açan olmadı. 4 saat sonra Sıla ve erkek arkadaşı benim yanıma gelip Eda'nın öldüğünü söylediler. Ne oldu diye sorduğumda kimse bana bir şey söylemedi. Olay olmadan önce de Eda'nın canı çok sıkkındı ve mutsuzdu" diye konuştu.

Duruşmaya katılan Eda Nur Kaplan'ın ablası Güler Kaplan ise kardeşinin taksiyle eve gelerek tecavüze uğradığını söylediğini, sonrasında sanık Yusuf G.'yi defalarca aramasına rağmen dönüş yapılmadığını ve bunun üzerine karakola gidip şikayette bulunduklarını ifade etti.