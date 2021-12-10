TOGEMDER 'Bahçe Satışları Kermesi' düzenledi: Tüm gelir ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak

Derneğin bu projeyi sıfır maliyetle yaptığını dile getiren Uysal, meslek lisesinden öğrencilerin de gönüllük esasıyla programa dahil edildiğini, öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür sertifikası vereceklerini aktardı.





"BURADA BİR KAÇ FAYDAYI BİR ARADA YAŞAMAK İSTEDİK"

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili ve TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır da organizasyonla kendilerine bağışlanan ürünleri çok cüzi rakamlarla satışa sunduklarını aktardı.

Bu çalışmayı sıfır maliyetle yaptıklarını vurgulayan Satır, şu bilgileri verdi:

"Organizasyonun duyurusunu hem sosyal medyadan yaptık hem de çevremize duyurduk. Bağış severleri, Üsküdarlıları, İstanbulluları davet ettik. Bugün gerçekten çok güzel bir şenlik oldu. Ürünlerimizin hemen hemen tamamını sattık. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılara. Buradan elde ettiğimiz gelirle yine ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi düşünüyoruz. Gıda çekleri alacağız. Bu gıda çeklerini de Tarım Kredi Kooperatifimizden almayı uygun gördük. Çünkü orada kadın kooperatiflerinin ürünleri satılıyor. Burada bir kaç faydayı bir arada yaşamak istedik. Hem ikinci el ürünleri satışa sunmaya çalıştık, onların gelirinden yine kadın kooperatiflerine destek olmak istedik hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Güzel bir program oldu. Pandemiden sonra insanların bu tip açık havada sosyalleşmeye ihtiyaçları vardı. Özellikle yılbaşı öncesi hediye alışverişine çıkanlar için de çok cüzi rakamlara uygun hediyelerimiz vardı."