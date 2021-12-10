Cinayeti sohbet ederken itiraf etti! Arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.
2 SAAT SONRA İHBAR ETMİŞTİ
Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirlendi.