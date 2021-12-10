Cinayeti sohbet ederken itiraf etti! Arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürdüğü ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.







İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.