Şiddet uygulayıp tecavüz etmekle suçladığı Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem Erdoğan: Çıplak fotoğraflarımı internete koymakla tehdit etti

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Gizem Erdoğan savunmasını yaptı. Bir yıl önce Samsun'da avukat katibi olarak çalışırken, İstanbul'da yaşayan Yıldırım ile bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıklarını anlatan Erdoğan, evlilik vaatleri üzerine işinden istifa edip İstanbul'a geldiğini söyledi.
Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, birlikte yaşamaya başladıktan sonra Yıldırım'ın tavrının değiştiğini, kendisine şiddet uygulamaya başladığını, defalarca öldüresiye dövdüğünü anlattı. Sabah'ın haberine göre genç kadın, sürekli alkol ve uyuşturucu kullanan erkek arkadaşının, çıplak fotoğraflarını internete koymakla tehdit ettiğini, cinayetten bir gün önce de zorla ters ilişkiye girip kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.
"ÖZGÜR DEĞİLİM AMA YAŞIYORUM"
Erkek arkadaşını kendinden uzaklaştırıp canını kurtarmak isterken öldürdüğünü savunan Gizem Erdoğan, "Cezaevinde şu an özgürlüğümden mahrumum ama dayak yemiyorum, korkmuyorum ve yaşıyorum" ifadesini kullandı.