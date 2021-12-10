Şiddet uygulayıp tecavüz etmekle suçladığı Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem Erdoğan: Çıplak fotoğraflarımı internete koymakla tehdit etti

ARKADAŞLIK SİTESİNDEN TANIŞTI

Mahkemede olayı tüm ayrıntılarıyla anlatan Gizem Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

* Zeynel sürekli evlenme vaadinde bulundu. Çok seviyordum, teklifini kabul ettim. Annem ve kuzenim ile konuştum. İlişkimin ciddi olduğunu, evlenme teklifi ettiğini söyledim. Annem erken olduğunu, ciddiyete bindiği zaman konuşabileceğimizi söyledi. Çevremdeki herkesle paylaştım. Bana 'iyi tanıdın mı, emin misin' diye sordular. Ben de onu kendim gibi gördüğümü, huyunun çok güzel olduğunu, iyi anlaştığımızı, hiç tartışmadığımızı söyledim.

* Zeynel, İstanbul'da ev kiraladı. Ben de Samsun'daki işimden istifa edip onun yanına yerleştim. Her şey güzel gidiyordu. Beni arkadaşları Hanifi K. ve Gökhan E. ile tanıştırdı. Onların restoranına yemek yemeye götürmüştü.

"EVDE UYUŞTURUCU ALDILAR"

* Arkadaşlarını bir gün eve davet etti. Gökhan'ın kız arkadaşı ve bir çalışanı da vardı. Gökhan ve Hanifi ceplerinden uyuşturucu madde çıkarıp, içmeye başladılar. Tedirgin oldum. Zeynel'in uyuşturucu kullandığını biliyordum ancak bu kadar çok kullandığını bilmiyordum.



* Bir akşam Zeynel'in telefonunu karıştırdığımda çok sayıda kız numarası gördüm. Bu ne diye sorunca telefonu elinden aldı, bana saldırdı. Samsun'a dönme kararı aldım, evin anahtarını verdim. "Gitme, ne olur bırakma beni, ne istersen yaparım" dedi.